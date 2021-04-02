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    • 03.04.2021 01:08
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    'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Oyun bitti! | fragman izle

    Başrollerini ve Büşra Develi'nin paylaştığı atv'nin fenomen dizisi , yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin 14. bölümü çok konuşulurken 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki, Akıncı'nın 15. yeni bölümünde neler olacak? İşte atv izleyicisinin merakla beklediği AKINCI dizisinin yeni bölüm fragmanı...

    Akıncı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı

    ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.




    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken herkes merakla 15. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.



    AKINCI dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    "BEN BU GÖREVİ HAK ETMİYORUM"

    ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.

    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken bir sahne geceye damgası vurdu.




        AKINCI, "Ben bu görevi hak etmiyorum" dedi ve hayatına Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi.



        İşte son bölümde yaşananlar;



        "NERGİS EMİROĞLU, SENİN İNAT EDİP GİTTİĞİN BU YOL TEHLİKELİ..."
        Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.



            Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!

            Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır. Ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.



            AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

            Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.

            Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir.

            Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

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