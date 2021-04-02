ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken herkes merakla 15. bölüm fragmanını araştırmaya başladı.
AKINCI dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
"BEN BU GÖREVİ HAK ETMİYORUM"
ATV ekranlarında yayınlanan Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi AKINCI, 14. yeni bölümüyle yine izleyenleri ekranları başına kilitledi.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümü izleyiciden tam not alırken bir sahne geceye damgası vurdu.