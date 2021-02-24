Osman Bey'in iskan politikası neticesinde Selcan Hatun'u kendi boyunu getirmesi için görevlendirmesi izleyicileri ekran başına kilitleyen sahnelerden oldu. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'dan bu yana Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın'ın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Peki, Selcan Hatun (Didem Balçın) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Didem Balçın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

SELCAN HATUN (DİDEM BALÇIN) KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILDI MI?

Selcan Hatun (Didem Balçın) Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı sorusu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Selcan Hatun'un ilerleyen bölümlerde izleyici karşısında olacağı tahmin ediliyor.