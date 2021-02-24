Bayhoca kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında savaş cereyan edecek. Savaş esnasında ise tarihi karakterlerden birisi olan Savcı oğlu Bayhoca'nın hayatı olacak. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca ne zaman, nasıl ve nerede şehit oldu? İşte hayatına dair bilgiler...

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;