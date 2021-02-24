Bayhoca kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında savaş cereyan edecek. Savaş esnasında ise tarihi karakterlerden birisi olan Savcı oğlu Bayhoca'nın hayatı olacak. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca ne zaman, nasıl ve nerede şehit oldu? İşte hayatına dair bilgiler...
KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.
İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;
YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?
Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur.
Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.