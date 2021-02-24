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    • 24.02.2021 22:53
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    ? Kuruluş Osman Bayhoca ne zaman, nasıl ve nerede şehit oldu? İşte hayatına dair bilgiler

    sorusunun yanıtı merak konusu olmaya başladı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dorukta. Tekfur Aya Nikola komutasındaki Bizans ordusuyla Osman Bey komutasındaki Kayı kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Savaş esnasında Bayhoca'nın hayatı merakla araştırılıyor. Peki, Bayhoca kimdir? Kuruluş Osman Bayhoca ne zaman, nasıl ve nerede şehit oldu? İşte hayatı...

    Bayhoca kimdir?

    Bayhoca kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında savaş cereyan edecek. Savaş esnasında ise tarihi karakterlerden birisi olan Savcı oğlu Bayhoca'nın hayatı olacak. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca ne zaman, nasıl ve nerede şehit oldu? İşte hayatına dair bilgiler...

    KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

    Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

    İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;

    YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

    Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur.

    Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

        KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

        OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

        Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

        Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

        MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

        Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

            Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

            NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

            Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?
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