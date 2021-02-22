Kılıçarslan kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında pazartesi izleyicisini ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan veren gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. İzleyiciler ise dizide yaşanan olaylarla tarihi karakterler hakkında detayları merak ederek araştırma yapıyor. Peki, Kılıçarslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçaslan nerede, ne zaman ve kaç yaşında öldü? İşte hayatı...

KILIÇARSLAN KİMDİR?

I. Kılıç Arslan ya da Kılıçarslan (1079 - 13 Temmuz 1107), Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır.

I. Haçlı Seferi'nde mağlup olup başkent İznik'i Bizans'a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra 1101 Haçlı Seferi'nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul'dan Suriye'ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır.

İşte hayatına dair bilgiler;