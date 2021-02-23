Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

Kardeşlerini almak için yurda gittiğini ancak anne ve babasının zihinsel engelli olması ve ellerinde hiçbir kimlik - belge olmaması nedeniyle kardeşleriyle görüşemediğini anlatan Ağırman, kız kardeşlerinin bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiğini ve 22 yıldır kardeşlerinden bir haber alamadığını belirtti.