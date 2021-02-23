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Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

Atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gözyaşları sel oldu. Programa katılan Nusaybinli Zeynettin Ağırman 22 yılın ardından kız kardeşleri Perihan ve Gülbahar ile bir araya geldi. Program sunucusu Müge Anlı, iki kız kardeşi evlat edinip sahip çıktığı için Aslan Sever'e teşekkür etti.

23.02.2021 07:01 - Son Güncelleme: 23.02.2021 07:08
Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

Atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gözyaşları sel oldu. Programa katılan Nusaybinli Zeynettin Ağırman 22 yılın ardından kız kardeşleri Perihan ve Gülbahar ile bir araya geldi.

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Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

18 Şubat'ta programa konuk olan Zeynettin Ağırman, anne ve babasının zihinsel engelli olduğunu belirtti. 1999'da Antalya Muratpaşa'da kız kardeşleri Perihan ve Gülbahar'ı kaybettiğini aktaran Ağırman, daha sonra çocukların polis tarafından bulunarak Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldığını ifade etti.

Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

Kardeşlerini almak için yurda gittiğini ancak anne ve babasının zihinsel engelli olması ve ellerinde hiçbir kimlik - belge olmaması nedeniyle kardeşleriyle görüşemediğini anlatan Ağırman, kız kardeşlerinin bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiğini ve 22 yıldır kardeşlerinden bir haber alamadığını belirtti.

Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

Zeynettin Ağırman'ı programına konuk eden Müge Anlı, kardeşlerin hikayesi karşısında duygulandı. İki kız kardeşi bulma sözü veren Anlı, kız kardeşlerin çocukken çekilen fotoğrafları ve ağabey Zeynettin'in ifadeleri ışığında kız kardeşleri aramaya başladı.

Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu

EVLATLIK ALINMIŞLAR
Programın yayımlandığı ilk gün Tokat'tan yayına bağlanan bir izleyici, Zeynettin Ağırman'ın bahsettiği kız kardeşlerin Tokat'ta bir aile tarafından evlatlık alındığını ve kızların evlendiğini bildirdi.