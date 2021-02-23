Müge Anlı’ya konuk olan Nusaybinli Zeynettin Ağırman gözyaşlarına boğdu: 22 yıllık hasret son buldu
Atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gözyaşları sel oldu. Programa katılan Nusaybinli Zeynettin Ağırman 22 yılın ardından kız kardeşleri Perihan ve Gülbahar ile bir araya geldi. Program sunucusu Müge Anlı, iki kız kardeşi evlat edinip sahip çıktığı için Aslan Sever'e teşekkür etti.
23.02.2021 07:01
- Son Güncelleme: 23.02.2021 07:08
Kardeşlerini almak için yurda gittiğini ancak anne ve babasının zihinsel engelli olması ve ellerinde hiçbir kimlik - belge olmaması nedeniyle kardeşleriyle görüşemediğini anlatan Ağırman, kız kardeşlerinin bir aileye evlatlık verildiğini öğrendiğini ve 22 yıldır kardeşlerinden bir haber alamadığını belirtti.