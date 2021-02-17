Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan isim diziden ayrılıyor mu? ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi ve izleyiciyi şoka soktu. Yeni bölüm tanıtımında başından vurulduğu görülen karakterin diziye veda edeceği söylentileri ortaya atılırken bu akşam yayınlanan bölümle beraber tüm detaylar ortaya çıkacak. Fuat'ın, Ceylan ve Bahar'ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Ancak Hızır'a gözdağı vermek isteyen Fethi'nin pusu kurduğu Alpaslan'ı vurdurması sosyal medyayı salladı.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı EDHO yeni bölümde tansiyon bir hayli yüksekti.
HIZIR'DAN CEYLAN HAMLESİ
Fethi ve Fuat'ın Ceylan ile Bahar'ı almasının ardından harekete geçen Hızır Çakırbeyli, karısını sağ salim alabilmek için Yaman ile anlaşma yaptı.