Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan isim diziden ayrılıyor mu? ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi ve izleyiciyi şoka soktu. Yeni bölüm tanıtımında başından vurulduğu görülen karakterin diziye veda edeceği söylentileri ortaya atılırken bu akşam yayınlanan bölümle beraber tüm detaylar ortaya çıkacak. Fuat'ın, Ceylan ve Bahar'ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Ancak Hızır'a gözdağı vermek isteyen Fethi'nin pusu kurduğu Alpaslan'ı vurdurması sosyal medyayı salladı.