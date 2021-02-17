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    • 17.02.2021 11:29
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri dün akşam son bölümde büyük bir şok yaşadı. 2015 yılından bu yana salı akşamlarının tartışmasız lideri haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyicileri atv ekranları başına kitledi. Oyuncu kadrosunda , , , , , Pelin Akil gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz finaline ise ’nin vurulma anı damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? İşte detaylar...

    İzleyiciyi perişan etti o isim diziden ayrılıyor mu?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan isim diziden ayrılıyor mu? ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi ve izleyiciyi şoka soktu. Yeni bölüm tanıtımında başından vurulduğu görülen karakterin diziye veda edeceği söylentileri ortaya atılırken bu akşam yayınlanan bölümle beraber tüm detaylar ortaya çıkacak. Fuat'ın, Ceylan ve Bahar'ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Ancak Hızır'a gözdağı vermek isteyen Fethi'nin pusu kurduğu Alpaslan'ı vurdurması sosyal medyayı salladı.

    Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaştığı EDHO yeni bölümde tansiyon bir hayli yüksekti.

    HIZIR'DAN CEYLAN HAMLESİ

    Fethi ve Fuat'ın Ceylan ile Bahar'ı almasının ardından harekete geçen Hızır Çakırbeyli, karısını sağ salim alabilmek için Yaman ile anlaşma yaptı.

        Planın ardından Ceylan'ı kurtaran Hızır, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırdı. Akabinde de kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için harekete geçti.

        ALPASLAN ÖLECEK Mİ?

        Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi otelinde ders vermek için yeğeni Alpaslan'a pusu kurdu.

        'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 182. bölümde Alpaslan Çakırbeyli'nin vurulması sosyal medyada bir hayli ses getirdi. Alpaslan'ın ölmesini istemediklerini dile getiren izleyiciler, konuyla ilgili dizinin sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı

            SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

            EDHO izleyicileri; 'Alpaslan olmadan asla', 'Alpaslan ölmemeli', 'Alpaslan bizim kırmızı çizgimizdir', 'Umarım gördüğüm gerçek değildir', 'Bu dizi Alpaslan'sız olmaz' gibi yorumlar yaptı.

            EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?

            Sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin yapıma veda edeceği söylentilerinin ardından yayınlanan fragman da bu iddiaları doğruladı.

            Birkaç sosyal medya kullanıcısı ise Alpaslan'ın omzundan vurulduğunu ve ölmeyeceğini öne sürdü. Alpaslan Çakırbeyli'ye ne olacağını 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde öğreneceğiz.
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            Haberler Televizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde kahreden sahne! İzleyiciyi perişan etti Alpaslan diziden ayrılıyor mu?