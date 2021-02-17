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    • 17.02.2021 15:36
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    'nin yeni dizisi 'in Orhan'ı rolünü anlattı: "Kalplerin en derinlerine nüfuz edecek bir hikayeye sahip”

    Yüreklere işleyen hikayesi ile 20 Şubat Cumartesi günü 'de yayın hayatına başlayacak olan dizisinin Orhan'ı rolünü anlattı. "Canlandırdığım karakteri, 35 – 40 yaşlarında merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. Abisi ve yengesinin vefatından sonra 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam." diyen im'in Orhan'ı Cüneyt Mete, ", tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfuz edecek bir hikâyeye sahip." diyor. İşte merakla beklenen Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim oyuncu kadrosu ve başrol oyuncularından Cüneyt Mete'nin dikkat çeken açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete rolünü anlattı!

    Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan yeni dizisi "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Cüneyt Mete, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin bilinmeyenlerini paylaştı.

    KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN?

    "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.

    Yeniden atv ekranlarında olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Cüneyt Mete: "Yapımcımız Nazlı Heptürk ile bundan önce rol aldığım dizide 3 yıl beraber çalışmıştık. Yaz başında beni aradı. 'Kardeşlerim' yolculuğumuz böyle başladı.

        "BU SEFER İYİ ADAM OYNAMAK İSTİYORDUM"

        Başarılı oyuncu, karakterin ona cazip gelme nedenini ise şöyle özetliyor; "Oyunculuk kariyerimde genelde kötü adam rolleri oynadım. Bu sefer iyi adam oynamak istiyordum. 'Kardeşlerim' dizisi de tam bu döneme denk geldi. Yapımcımız, bu projeden bahsedince, neredeyse düşünmeden 'Evet' dedim."

        "KARDEŞLERİM, TÜM İNSANLARIN KALPLERİNİN EN DERİNLERİNE NÜFUZ EDECEK BİR HİKAYEYE SAHİP"

        İzleyiciyi en çok nelerin etkileyeceğini ise şu şekilde özetliyor; "Canlandırdığım Orhan Eren karakteri, 35 – 40 yaşlarında merhametli, iki çocuğu olan iyi kalpli bir aile babası. Abisi ve yengesinin vefatından sonra 4 yeğenine kol kanat germek için sabah akşam demeden çalışan tertemiz bir adam. Kardeşlerim dizisi, tüm insanların kalplerinin en derinlerine nüfuz edecek bir hikâyeye sahip."

        "GERÇEK KARDEŞLİK PAYLAŞILAN ACIDA BAŞLAR"

        Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan "Kardeşlerim", Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen isimleri kadrosunda buluşturacak.

            "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Celil Nalçakan, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin merak edilenlerini paylaştı. Kendisine gelen projeleri, menajerleri Gülden ve Çağla ile birlikte değerlendirdiklerini belirten oyuncu, projeyi kabul etme sebebini şöyle özetliyor; "Gülden, sanki içine doğmuş gibi "bu sezon, keşke kötü bir karakter oynasan" dedi yaz boyunca. Sezon başlamadan önce, pek çok senaryo okuduk; ancak "Kardeşlerim" senaryosu bize yollandığında, tereddütsüz üçümüz de "Evet" dedik ve yolculuk başladı."

            "AKİF GİBİ KARAKTERLER BİR OYUNCU İÇİN LUNAPARK GİBİDİR"

            Akif Atakul karakterini lunaparka benzeten yeni rolü için oldukça heyecanlı: "Akif Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi ve/veya çözümlenmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?"

            Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."
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            Haberler Magazin Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete rolünü anlattı: "Kalplerin en derinlerine nüfuz edecek bir hikayeye sahip”