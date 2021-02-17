Ebru Destan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Ebru Destan kaç yaşında, mesleği ne, eşi kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulamaya başladı. Her gün birbirinden değerli konukları davet eden Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta bugünkü konuklardan biri olan ve samimi sohbeti ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan Ebru Destan'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.