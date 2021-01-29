TV 8'in olay yaratan dizisi Kırmızı Oda istemeden kendi sonunu getiriyor! İzleyici şikayetçi dendi final çanları çalmaya başladı... TV 8'in bu sezon en çok konuşulan işlerinden biri olan Kırmızı Oda cephesinde neler oluyor? Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda son bölümde reytinglere düşüş yaşadı. Tam bu düşüşün etkisi yeni dinerken izleyicilerden hiç beklenmedik bir tepki de gelince final iddiaları giderek güçlendi. Peki Kırmızı Oda için final yakın mı? İşte detaylar.
Hikayelerin gerçeklerden oluştuğu, ve kadroda Binnur Kaya Tülin Özenç, Burak Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisi seyircinin gönlünde taht kurdu ve her Cuma merakla beklenen diziler arasında yerini aldı.
Dönem dönem farklı yaşanmış gerçek ve farklı hiakeyleri konu edinen birbirinden ünlü oyuncuları konuk eden Kırmızı Oda dizisi seyircileri adeta ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi son konusu ve başarılı oyuncusu Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteriyle de hala popülerliğini koruyor. Ancak son zamanda yaşananlar birden bire izleyicinin kafasında Kırmızı Oda dizisi final yapacak! İddialarını gündeme getirdi.