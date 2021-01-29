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    • 29.01.2021 12:34
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    • 29.01.2021 12:34
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    'in olay yaratan dizisi istemeden kendi sonunu getiriyor! İzleyici şikayetçi dendi final çanları çalmaya başladı

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlanmaya başladığı günden bu yana çok konuşulan Krımızı Oda için final çanları mı çalışıyor. Sürekli değişen kadrosu ve konusuyla farklı bir çizgi izleyen yayınlanan son bölümünde reytinglerde beklenenin çok altında kaldı. Oyuncu kadrosunda , , , gibi oyuncuları bulunduran Kırmızı Oda hakkında izleyicilerin pek çoğu da sıkıcılaştığı yönünde yorumlarda bulununca akıllar karıştı. Peki Kırmızı Oda finale mi yürüyor?

    Kırmızı Oda istemeden kendi sonunu getiriyor!

    TV 8'in olay yaratan dizisi Kırmızı Oda istemeden kendi sonunu getiriyor! İzleyici şikayetçi dendi final çanları çalmaya başladı... TV 8'in bu sezon en çok konuşulan işlerinden biri olan Kırmızı Oda cephesinde neler oluyor? Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda son bölümde reytinglere düşüş yaşadı. Tam bu düşüşün etkisi yeni dinerken izleyicilerden hiç beklenmedik bir tepki de gelince final iddiaları giderek güçlendi. Peki Kırmızı Oda için final yakın mı? İşte detaylar.

    Hikayelerin gerçeklerden oluştuğu, ve kadroda Binnur Kaya Tülin Özenç, Burak Sevinç gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda dizisi seyircinin gönlünde taht kurdu ve her Cuma merakla beklenen diziler arasında yerini aldı.

    Dönem dönem farklı yaşanmış gerçek ve farklı hiakeyleri konu edinen birbirinden ünlü oyuncuları konuk eden Kırmızı Oda dizisi seyircileri adeta ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi son konusu ve başarılı oyuncusu Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteriyle de hala popülerliğini koruyor. Ancak son zamanda yaşananlar birden bire izleyicinin kafasında Kırmızı Oda dizisi final yapacak! İddialarını gündeme getirdi.

        Öyle ki yayınlandığı günde reytingde ilk sırayı bırakmayan Kırmızı Oda dizisi son bölümde istenen reytingi ne yazık ki alamadı. Sosyal medyada konuşulanlara bakıldığında ise izleyicinin Kırmızı Oda dizisinden artık sıkıldığı ve farklı konuları ele alması konularını tartıştığı ortaya çıktı.

        Peki Kırmızı Oda dizisi Final mi yapacak?

        Alınan reyting sonuçları ve seyircilerin yavaş yavaş yeni start alan dizilere yönelmesi, aynı zamanda seyircinin sıkılması Kırmızı Oda dizisini korkunç son ile karşı karşıya bırakmış durumda.

        Buna Sina Koloğlu'nun açıklamaları da eklenince akıllarda Kırmızı Oda dizisi ne zaman final yapacak ya da Kırmızı Oda dizisi final mi yapıyor? Soruları geliyor.

            Sina Koloğlu açıklamalarında ise, ""Bazen diziler durma noktasına gelir. Bu noktadan bir kez atladıktan sonra ise her şey toplanır" sözlerine yer verdi.

            Bir çok dizi reytinglerin düşüşünden sonra ya da bu gibi durumlarda final yapmak durumunda kalmıştı.

            Kırmızı Oda dizisi için henüz final açıklaması yok. Fakat Reytingler düşmeye devam ederse hazin son da yakın.
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