TV 8'in olay yaratan dizisi Kırmızı Oda istemeden kendi sonunu getiriyor! İzleyici şikayetçi dendi final çanları çalmaya başladı... TV 8'in bu sezon en çok konuşulan işlerinden biri olan Kırmızı Oda cephesinde neler oluyor? Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda son bölümde reytinglere düşüş yaşadı. Tam bu düşüşün etkisi yeni dinerken izleyicilerden hiç beklenmedik bir tepki de gelince final iddiaları giderek güçlendi. Peki Kırmızı Oda için final yakın mı? İşte detaylar.