Bugün TV'de neler var? | 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.16 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Kanal 7 yayın akışı şöyle;
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
22:15 Çöpçüler Kralı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Gökdelen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Bir Annenin Günahı
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:30 Eden Bulur
12:15 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim