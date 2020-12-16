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    • 16.12.2020 13:38
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    Bugün TV'de neler var? | , Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, ,

    Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce kişi bugün hangi dizi var? Bugün hangi film var? sorularına yanıt arıyor. İşte , Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, , ...

    Bugün TV'de neler var? | 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

    Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çarşamba , Kanal D, , ATV, Kanal 7 şöyle;

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 'da
    19:00 ATV
    20:00 Kuruluş Osman

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kendine İyi Bak
    09:45 Yeni Gelin
    12:45 ile Lezzet Yolculuğu
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Hababam Sınıfı
    22:15 Çöpçüler Kralı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07.00 ile Bugün
    09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13.15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20.00 Gökdelen

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:45 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Benim Adım Melek

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Bir Annenin Günahı

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Film
    08:45 Kördüğüm
    10:30 Eden Bulur
    12:15 Bir Garip Aşk
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim

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    Haberler Televizyon Bugün TV'de neler var? | 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı