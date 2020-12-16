Bugün TV'de neler var? | 16 Aralık 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Türkiyenin en çok izlenen ulusal kanallarında hangi dizi, film, program ya da yarışmaların olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.16 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, Kanal 7 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

22:15 Çöpçüler Kralı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20.00 Gökdelen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Bir Annenin Günahı

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Film

08:45 Kördüğüm

10:30 Eden Bulur

12:15 Bir Garip Aşk

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Bir Garip Aşk

23:20 Ah Kalbim