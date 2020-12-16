"PEŞİNE DÜŞECEKSİN"

Yalçınkaya'yı bu hareketin üzerine daha da sinirlendi ve "Beni dinle" diyerek bağıran ünlü şef, "Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin" ifadelerini kullandı.