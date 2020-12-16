Masterchef'te Mehmet Şef ve Barbaros Yoloğlu birbirine girdi kimse tutamadı! Masterchef'te kızılca kıyamet koptu ortalık buz kesti... Masterchef'te yarışmanın birincisi için geri sayım başlamışken yarışmacılar arasında da rekabet giderek arttıyor. Finale doğru adım adım yol alırken 15 Aralık akşamı yayınlanan Masterchef'in son bölümünde yaşanan gerginlik büyük ses getirdi. Popüler yarışmacılar arasında olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barbaros Yoloğlu ile şef Mehmet Yalçınkaya buzdolabının kapağının açık kalması nedeniyle birbirlerine girdiler. Mehmet Şef, Barbaros Yoloğlu'na ağır sözlerle yüklenince stüdyo bir anda buz kesti.
Masterchef'te kalan 5 yarışmacı şampiyonluk için artık bireysel mücadele veriyor. 2.eleme adayının belli olduğu akşamda rekabet yine had safhadaydı. Ancak geceye rekabetten çok Mehmet Yalçınkaya ve Barbaros Yoloğlu arasındaki gerginlik damgasını vurdu.
Son 5 kişinin kaldığı Masterchef'te heyecan dorukta. Finalin adım adım yaklaştığı programda büyük bir gerilim yaşandı. Mehmet Şef ve Barbaros arasında yaşanan gerginlik sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son 5 kişinin kaldığı MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan, Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman tatlısının yapılması istendi.
Emir'in buzdolabı kapağını açık bırakmasıyla başlayan gerginlik Barbaros'un tabağına yansıdı. Tadım sırasında Barbaros'un arkaya bakması Mehmet Şef'i oldukça kızdırdı.
Mehmet Şef 'Tatlın ılık. Final haftası öncesindeki yarışmacı sen misin? Hayır Emir'e bakma' dedi.
Buzdolabı kapağını Emir'in açık bıraktığını söyleyerek sesini yükselten Barbaros: 'Neden Emir'e bakmayayım, adam açmış bu kapağı kapatacak' diyerek tepki gösterdi.
"PEŞİNE DÜŞECEKSİN"
Yalçınkaya'yı bu hareketin üzerine daha da sinirlendi ve "Beni dinle" diyerek bağıran ünlü şef, "Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ikinci eleme adayı Barbaros oldu.
YENİ BÖLÜMDE RAKİP ESKİ YARIŞMACILAR
Masterchef'in 17 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde geçtiğimiz sezonun yarışmacıları konuk olacak.
Son şampiyon Cemre Uyanık, Survivor'la adını duyuran Yasin Obuz, Alican Sabunsoy, Eda Karabulut, Mustafa Aydın ve Batuhan Bayır ekranlarda olacak.
Finale adını yazdırmak isteyen yarışmacı, Bodrum'da aşçılık yapıyor ve yarışmaya da yine Bodrum'dan katılıyor. 2020 MasterChef kadrosunda en çok beğenilen isimlerden. Barbaros Yoloğlu boyu ve kilosu da merak konusu. İşte, detaylar...
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?
Barbaros, 26 yaşında ve Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile ilgilenen yarışmacı, güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmedi. Yaklaşık 2 sene önce is mutfakta çalışmaya başladı ve sonrasında 2020 MasterChef Türkiye ayrışmasına katıldı.
Barbaros Yoloğlu 1.80 boyunda ve 78 kilodur. Bir dönem verdiği kilolarla gündeme gelmiştir.