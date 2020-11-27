



İLK KEZ "BABA" DEDİ

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran, vurulan babası ile yakınlaştı. Miran, Aslan Bey tarafından vurulan Hazar Bey'e ilk kez "baba" dedi.





Miran'ın izleyiciyi ekran başına kilitlediği sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.

