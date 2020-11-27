Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.11.2020 01:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2020 01:25
    ABONE OL

    'nin yeni bölümü geceye damga vurdu! , Hazar'a ilk kez baba diyor: "Bırakamam seni..."

    'nin rekortmen dizisi bir Cuma akşamına daha damga vurdu. , tarafından vurulan 'e ilk kez "baba" dedi. Sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.


    Aslan, Hercai'nin 48. bölümünde Reyyan'ı kaçırarak yurt dışına çıkmayı planlamıştı. İşleri yolunda gitmeyen Aslan yarı yolda yakalandı. Yakayı ele veren Aslan, son koz olarak Hazar Bey'i vurmuştu. Hercai seyircisinin yüreklerini yakalan sahne, Miran ile babası Hazar Bey'in yakınlaşmasını sağladı.



    HAZAR ÇOCUKLARINI MİRAN'A EMANET ETTİ
    Miran tarafından güçlükle araca bindirilen Hazar Bey, öleceğini düşündü. Hastaneye gidene kadar yaşayamayacağını belirten Hazar Bey, çocuklarını Miran'a emanet etti.

    Türkiye'nin gözü yaşlı izlediği sahnede, Miran da kendini tutamadı.



    İLK KEZ "BABA" DEDİ
    ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de Miran, vurulan babası ile yakınlaştı. Miran, Aslan Bey tarafından vurulan Hazar Bey'e ilk kez "baba" dedi.

    Miran'ın izleyiciyi ekran başına kilitlediği sahneye "Bırakamam seni..." sözleri damga vurdu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Hercai'nin yeni bölümü geceye damga vurdu! Miran, Hazar'a ilk kez baba diyor: "Bırakamam seni..."