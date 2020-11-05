Bir Zamanlar Çukurova'da yürekli yaralayan veda! Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu akşam izleyicileri üzen bir ayrılık yaşandı. 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin diziye veda etti. Yaşanan bu üzücü ayrılığın ardından Vahide Perçin (Hünkar Yaman) neden ayrıldı sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

VAHİDE PERÇİN (HÜNKAR YAMAN) NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği Hünkar Yaman karakteri senaryo gereği diziye ölerek veda etti. Gelecek bölümlerde yaşanacak olaylar ise şimdiden merak ediliyor.