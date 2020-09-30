Hasan Kiraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan bir anda kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti. Hasan ortadan kaybolmasına rağmen ara sıra girip hesapları kontrol ettiğini söyledi. Hatta ağabey Hüseyin Kiraz, Hasan'ın bir gün çıkıp gelme ihtimalini düşünmeden paranın bir kısmını da söyledi.

Ağabey Hüseyin Kiraz, kendisini tehdit eden Niyazi isimli bir şahsa, bu tazminat parasının içinden 20 bin lira verdiğini söyledi. Daha sonra kendini tehdit ettiğini iddia ettiği Niyazi isimli bu şahısla iş yapmak üzere yine 20 bin lira daha kullandığını da söyledi. Hasan Kiraz'a ait olan 231 bin liradan kalan 191 bin liranın ise yine bu Niyazi isimli şahıs tarafından dolandırıldığını söyledi.