TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Günlük alınan puanlar haftayı da etkiliyor ve haftanın birincisi altın kolyeyi boynuna takarken en düşük puan alan yarışmacı da elenerek hayallerine veda ediyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 24 Eylül Perşembe Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
24 EYLÜL PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Zeynep: 5
Nur: 6
Birben: 6
Sabiha: 15
Rabia: 20
Özde: 6
Rümeysa: 5
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 107 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben, Zeynep ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı. Sonradan ise şaka yaptığını söyledi ve bu hafta kimse elenmedi.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.