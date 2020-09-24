Diziler yeni sezonlarıyla ekranlarda yerini almaya başladı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Selim yani Osmanlı'nın 11. padişahı Sultan 2. Selim rolüyle büyük beğeni toplayan ve ardından Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Günalp Bey karakteriyle gönüllere taht kuran Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresi belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda TV 8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.

YENİ SEZONDAKİ ADRESİ BELLİ OLDU

Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresi belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda TV 8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun bu dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.