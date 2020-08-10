Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam 9. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Son bölümde Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalıştı. Hacer ve Nuriye ise Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verdi. Gençliğim Eyvah 9. bölüm canlı izle seçeneği aşağıda yer alıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır.

Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar.

Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.