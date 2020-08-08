Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kurnazlığı gözlerinden belli olmak anlamına gelen deyimin doğru yazılışı hangisidir?

A: Gözleri velfecri okumak

B: Gözleri felfecri okumak

C: Gözleri velfecir okumak

D: Gözleri felfecir okumak

Doğru cevap: A: Gözleri velfecri okumak