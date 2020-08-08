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    • 08.08.2020 22:23
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    7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde 'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

    7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde 'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde 'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

    A: Cumhurbaşkanı

    B: Başbakan

    C: Meclis Başkanı

    D: Genelkurmay Başkanı

    Doğru cevap: A: Cumhurbaşkanı

    Haberler Televizyon 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?
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