7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 7 Nisan 1980 ile 8 Kasım 1982 arasındaki 2.5 yıllık dönemde Türkiye'de hangi unvanı taşıyan biri olmamıştır?

A: Cumhurbaşkanı

B: Başbakan

C: Meclis Başkanı

D: Genelkurmay Başkanı

Doğru cevap: A: Cumhurbaşkanı