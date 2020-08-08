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    • 08.08.2020 23:12
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    2010'da aldığı 1. Napolyon'a ait yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kim?

    2010'da aldığı 1. 'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2010'da aldığı 1. 'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2010'da aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kimdir?

    A: George W. Bush

    B: Donald Trump

    C: Kim Jong-Un

    D: Silvio Berlusconi

    Doğru cevap: D: Silvio Berlusconi

    Haberler Televizyon 2010'da aldığı 1. Napolyon'a ait yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletilmesini isteyen kim?
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