Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 11.07.2020 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2020 23:35
    ABONE OL

    Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?

    Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?

    A: Sistine Şapeli tavanı resimleri

    B: Çömelen Çocuk Heykeli

    C: Pieta

    D: Apollon Heykeli

    Doğru cevap: A: Sistine Şapeli tavanı resimleri

    Haberler Televizyon Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri