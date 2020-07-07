1977'de Yıldız Savaşları film serisini izlemenin heyecanıyla işinden istifa edip sinemaya giren yönetmen kimdir?

1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izlemenin heyecanıyla işinden istifa edip sinema sektörüne giren yönetmen kimdir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1977'de kamyon şoförü olarak çalışırken Yıldız Savaşları film serisinin ilk filmini izlemenin heyecanıyla işinden istifa edip sinema sektörüne giren yönetmen kimdir?

A: Tim Burton

B: James Cameron

C: Quentin Tarantino

D: David Fincher

Doğru cevap: B: James Cameron