Osmanlı devlet teşkilatında sadrazamın başkanlık ettiği dört divandan kendisine ait tek divan hangi adla bilinir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı devlet teşkilatında sadrazamın başkanlık ettiği dört divandan kendisine ait tek divan hangi adla bilinir?

A: Sabah Divanı

B: Öğle Divanı

C: İkindi Divanı

D: Yatsı Divanı

Doğru cevap: C: İkindi Divanı