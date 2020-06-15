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    • 15.06.2020 19:43
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    • 15.06.2020 19:43
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    kimlerdir? ? İşte dizinin konusu

    ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi izleyicisiyle buluştu. Daha önce yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni toplayan dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler kimlerdir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Aynı zamanda merak edilen sorulardan birisi de sorusu oldu. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

    Gençliğim Eyvah oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

    Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çeken dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Diziye dair merak eden izleyiciler özellikle oyuncu kadrosu, oyuncuların hayatı ve dizinin nerede çekildiğine dair detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında " kimlerdir?" ve "?" şeklindeki sorular bulunuyor. İşte diziye dair merak edilen tüm detaylar...

    GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

    GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri pek çok dizi gibi İstanbul'daki platolarda yapılmaktadır.

    GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU

    Arif ve Zekeriya, iki rakip kebapçıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın gelişi; ikisinin de hayatlarını altüst eder. Çavi, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif, yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mı?

    Haberler Televizyon Gençliğim Eyvah oyuncuları kimlerdir? Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? İşte dizinin konusu
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