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    • 15.06.2020 18:32
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    ? Gençliğim Eyvah’ın Zola Asmalı’sı Burak Tozkoparan yaşı kaç, nereli?

    İlk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Gençliğim Eyvah’ın oyuncuları çok merak ediliyor. Gençliğim Eyvah dizisinde rol alan yakışıklı ve başarılı oyuncu ? Sorusunun cevabı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah’ın Zola Asmalı’sı Burak Tozkoparan yaşı kaç, nereli? Daha önce farklı dizilerden de tanıdığımız Burak Tozkoparan’ın hayatına dair bilgileri ve dizide nasıl bir role bürüneceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Burak Tozkoparan kimdir? Gençliğim Eyvah’ın Zola Asmalı’sı Burak Tozkoparan yaşı kaç, nereli?

    Gençliğim Eyvah dizisinde "Zola Asmalı" karakteri ile izleyeceğimiz ekranların tanına yüzü Burak Tozkoparan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Daha önce oynadığı dizilerde de hafızalara kazınan oyunculuğuyla dikkat çeken dizisinde nasıl bir role bürünecek? İşte Gençliğim Eyvah'ın genç ve yakışıklı oyuncusu ? Sorusunun yanıtı…

    BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

    Burak tozkoparan oyunculuk kariyerinde ilk adımı paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapmıştır.

    ZOLA ASMALI KARAKTERİ HAKKINDA

    Dürüst, çalışkan ve yetenekli bir şef, aşçı. Arif'in yıllar önce Bodrum'da yaşadığı siyah gecenin meyvesi. Arif'in babası olduğunu bilmiyor. Annesi ona senin baban kaptandı, demiş. Kankası Çavi'nin yüzünden başını belaya sokup Türkiye'ye geldiğinde babasının Arif olduğunu öğrenecek. Türkiye, hayatının aşkını bulduğu yer. Azra'ya ilk görüşte aşık oluyor. Kardeşi olduğunu bilmediği Ahmet'le aynı kıza aşık olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopacak.



    4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır.

    Birçok grupla beraber çalışan Burak Tozkoparan Olcayto Ahmet Tuğsuz un eşliğinde kurulan Pervane grubunda da bateristlik yapmıştır. Oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapan Burak Tozkoparan; Gönenç Uyanık'ın yapmış olduğu sinema filminde ise 12 Şubat 2016 da vizyona giren Hesapta Aşk filminde Mert karakterini canlandırarak sinema deneyimini de başarıyla uygulamıştır. Akrep burcu olan Burak Tozkoparan 23 yaşındadır. Burak Tozkoparan Paramparça ve Hesapta aşk adlı iki oyunda yer almıştır.

    Haberler Televizyon Burak Tozkoparan kimdir? Gençliğim Eyvah’ın Zola Asmalı’sı Burak Tozkoparan yaşı kaç, nereli?
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