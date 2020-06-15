Burak Tozkoparan kimdir? Gençliğim Eyvah’ın Zola Asmalı’sı Burak Tozkoparan yaşı kaç, nereli?

Gençliğim Eyvah dizisinde "Zola Asmalı" karakteri ile izleyeceğimiz ekranların tanına yüzü Burak Tozkoparan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Daha önce oynadığı dizilerde de hafızalara kazınan oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Tozkoparan Gençliğim Eyvah dizisinde nasıl bir role bürünecek? İşte Gençliğim Eyvah'ın genç ve yakışıklı oyuncusu Burak Tozkoparan kimdir? Sorusunun yanıtı…

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?



Burak tozkoparan oyunculuk kariyerinde ilk adımı paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapmıştır.



ZOLA ASMALI KARAKTERİ HAKKINDA



Dürüst, çalışkan ve yetenekli bir şef, aşçı. Arif'in yıllar önce Bodrum'da yaşadığı siyah gecenin meyvesi. Arif'in babası olduğunu bilmiyor. Annesi ona senin baban kaptandı, demiş. Kankası Çavi'nin yüzünden başını belaya sokup Türkiye'ye geldiğinde babasının Arif olduğunu öğrenecek. Türkiye, hayatının aşkını bulduğu yer. Azra'ya ilk görüşte aşık oluyor. Kardeşi olduğunu bilmediği Ahmet'le aynı kıza aşık olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopacak.







4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır.



Birçok grupla beraber çalışan Burak Tozkoparan Olcayto Ahmet Tuğsuz un eşliğinde kurulan Pervane grubunda da bateristlik yapmıştır. Oyunculuk kariyerinde ilk adımı Paramparça dizisinde Ozan karakteriyle yapan Burak Tozkoparan; Gönenç Uyanık'ın yapmış olduğu sinema filminde ise 12 Şubat 2016 da vizyona giren Hesapta Aşk filminde Mert karakterini canlandırarak sinema deneyimini de başarıyla uygulamıştır. Akrep burcu olan Burak Tozkoparan 23 yaşındadır. Burak Tozkoparan Paramparça ve Hesapta aşk adlı iki oyunda yer almıştır.