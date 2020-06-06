Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hollanda'nın Felemenkçedeki resmi adında geçen Nederlanden ne anlama gelir?

A: Alçak topraklar

B: Verimli topraklar

C: Sulu topraklar

D: Olmayan topraklar

Doğru cevap: A: Alçak topraklar