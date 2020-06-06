Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorları'na göre 129 golle en çok gol atan kaleci kimdir?

A: Rene Higuita

B: Oliver Kahn

C: Jose Luis Chilavert

D: Rogerio Ceni

Doğru cevap: D: Rogerio Ceni