Kuruluş Osman 24. bölüm canlı izle seçeneği hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölümünde bu akşam yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümde Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölüm izleme linki aşağıda bulunuyor.

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KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?