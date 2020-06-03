Hazal Hatun ulufe getiriyor! Kuruluş Osman 24. yeni bölüm

03.06.2020 22:58

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölümünde bu akşam heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşandı. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey, büyük bir mücadele için harekete geçti. Kuruluş Osman 24. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?