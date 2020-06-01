Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne denir?

Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Vücutta korku, stres gibi duygulara karşılık gelen tepkileri ortaya çıkaran sinir sistemi bölümüne ne ad verilir?

A: Empatik sinir sistemi

B: Antipatik sinir sistemi

C: Nörotik sinir sistemi

D: Sempatik sinir sistemi

Doğru cevap: D: Sempatik sinir sistemi