Hababam Sınıfı, Sınıfta Kaldı, Uyanıyor, Tatilde, Dokuz Doğuruyor ve Güle Güle filmlerinde rol alan kimdir?

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle seri filmlerinin tümünde rol alan kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle seri filmlerinin tümünde rol alan kimdir?

A: Münir Özkul

B: Sıtkı Akçatepe

C: Şener Şen

D: Kemal Sunal

Doğru cevap: B: Sıtkı Akçatepe