John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmi sonrasında röportaj yapan kimdir?

John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: John Lennon'ın 1971'de Cannes Film Festivali'nde gösterilen kısa filmi sonrasında onunla röportaj yapan kimdir?

A: Ajda Pekkan

B: Seyyal Taner

C: Erkin Koray

D: Barış Manço

Doğru cevap: C: Erkin Koray