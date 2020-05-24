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    • 24.05.2020 14:46
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    ve oyuncuları! , nerede çekildi?

    Bir döneme damga vurmuş olan Sev Kardeşim filmi zaman zaman televizyonda yayınlanıyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen severek izlenen Sev Kardeşim filminin bugün ekrana gelmesiyle birlikte hakkındaki bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerinde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit’in yer aldığı nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında ve nerede çekildi?

    Sev Kardeşim film konusu ve oyuncuları? Sev Kardeşim filmi kaç yılında, nerede çekildi?

    Şarkısıyla da dillere dolanan ve hala keyifle söylenen Sev Kardeşim filmi de severek izleniyor. Ekranlara gelince yeniden hatırlanan Sev Kardeşim filminde birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Ramazan Bayramı'nı bu yıl corona virüsten dolayı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar televizyondaki filmleri yakından takip ediyor. Sev Kardeşim filminin kaç yılında ve ne zaman çekildiği de araştırılıyor.

    SEV KARDEŞİM KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yeşilçam'ın eşsiz filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde yapıldı.

    SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU NEDİR?

    Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev ile fabrika sahibinin oğlu Ferit arasındaki aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hâl alır.

    SEV KARDEŞİM OYUNCULARI KİMLER?

    Sev Kardeşim filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'in başrol oyunculuğunun yanı sıra Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor

    SEV KARDEŞİM ŞARKI SÖZLERİ

    Bak kardeşim
    Elini ver bana
    Gel kardeşim
    Neşe getirdim sana
    Al kardeşim
    Ye, iç, gül, oyna

    Sar kardeşim
    Kolunu boynuma
    Sev kardeşim
    Canım feda yoluna
    Tap kardeşim
    Tüm insanlara

    Dünyaya geldik bir kere
    Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
    Sevdikçe güler her çehre
    Amaçlar hep bir olsun
    Kalpler birlikte

    Dünyaya geldik bir kere
    Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
    Sevdikçe güler her çehre
    Mutluluklar bir olsun
    Acı birlikte
    Haberler Televizyon Sev Kardeşim film konusu ve oyuncuları! Sev Kardeşim filmi kaç yılında, nerede çekildi?
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