Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasında yakmak zorunda kalmıştır?

Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

A: Pablo Picasso

B: Salvador Dali

C: Vincent Van Gogh

D: Claude Monet

Doğru cevap: A: Pablo Picasso