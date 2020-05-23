Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.05.2020 22:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2020 22:33
    ABONE OL

    Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasında yakmak zorunda kalmıştır?

    Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasını sıcak tutmak için yakmak zorunda kalmıştır?

    A: Pablo Picasso

    B: Salvador Dali

    C: Vincent Van Gogh

    D: Claude Monet

    Doğru cevap: A: Pablo Picasso

    Haberler Televizyon Hangi ünlü ressam erken dönem eserlerinin çoğunu yaşadığı apartman odasında yakmak zorunda kalmıştır?
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri