Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine hangisi dökülür sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine hangisi dökülür?

A: Karabiber

B: Elma kabuğu

C: Tuz

D: Balık yağı

Doğru cevap: A: Karabiber