Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.05.2020 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2020 22:28
    ABONE OL

    2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?

    2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştı sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır?

    A: Münih

    B: Viyana

    C: Venedik

    D: Barselona

    Doğru cevap: C: Venedik

    Haberler Televizyon 2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri