2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?

2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştı sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır?

A: Münih

B: Viyana

C: Venedik

D: Barselona

Doğru cevap: C: Venedik