Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Ah Nerede oyuncuları kimlerdir?

Her izlediğimizde bizi güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Ah Nerede filmi bu akşam saat 22.30'da Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz filmin yayınlandığı saatlerde izleyiciler "Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?
AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tarık Akan, Ferit rolünde
Gülşen Bubikoğlu, Zehra rolünde
Nilgün Atılgan, Aysel rolünde
Aydan Adan, Selin rolünde
Adile Naşit, Huriye rolünde
Serpil Nur, Selin karakterinin ablası rolünde
Hulusi Kentmen, Ferit karakterinin babası rolünde
Şükriye Atav, Ferit karakterinin annesi rolünde
Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya rolünde
Halit Akçatepe, Ferit karakterinin kardeşi Murat rolünde
Cengiz Nezir, Ömer rolünde
İlhan Hemşeri, Komiser rolünde
Ekrem Dümer, Nikâh memuru rolünde
Nubar Terziyan, Ferit karakterinin kayınpederi rolünde
Leman Akçatepe, Zehra karakterinin annesi rolünde
Feridun Şavlı, Konuk oyuncu
İhsan Baysal, Konuk oyuncu
AH NEREDE KONUSU
Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.
AH NEREDE KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?
Ah Nerede, 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmidir. Filmin çekimleri Levent başta olmak üzere İstanbul'un pek çok semtinde gerçekleştirilmiştir.