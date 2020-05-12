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    • 12.05.2020 17:30
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    Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Ah Nerede oyuncuları kimlerdir?

    Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı ve Yeşilçam filmleri arasında sevilerek izlenen Ah Nerede filmi bu akşam saat 22.30'da izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi sorusuna merakla yanıt arıyor. Peki, Ah Nerede filmi oyuncuları kimlerdir? Ah Nerede filmi konusu nedir? İşte filme dair merak edilenler...

    Ah Nerede filmi ne zaman ve nerede çekildi?

    Her izlediğimizde bizi güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Ah Nerede filmi bu akşam saat 22.30'da Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz filmin yayınlandığı saatlerde izleyiciler "Ah Nerede filmi ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ah Nerede filmi oyuncuları kimler?

    AH NEREDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Tarık Akan, Ferit rolünde
    Gülşen Bubikoğlu, Zehra rolünde
    Nilgün Atılgan, Aysel rolünde
    Aydan Adan, Selin rolünde
    Adile Naşit, Huriye rolünde
    Serpil Nur, Selin karakterinin ablası rolünde
    Hulusi Kentmen, Ferit karakterinin babası rolünde

    Şükriye Atav, Ferit karakterinin annesi rolünde
    Hayati Hamzaoğlu, Ali Kaya rolünde
    Halit Akçatepe, Ferit karakterinin kardeşi Murat rolünde
    Cengiz Nezir, Ömer rolünde
    İlhan Hemşeri, Komiser rolünde
    Ekrem Dümer, Nikâh memuru rolünde
    Nubar Terziyan, Ferit karakterinin kayınpederi rolünde
    Leman Akçatepe, Zehra karakterinin annesi rolünde
    Feridun Şavlı, Konuk oyuncu
    İhsan Baysal, Konuk oyuncu

    AH NEREDE KONUSU

    Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlu, ailelerinin bildiğinin aksine bir hayat sürmektedir. Tıp fakültesinde okuyan en büyük oğul Ferit (Tarık Akan), hemşehrisi olan bir kızla nişanlı olmasına rağmen, yakışıklılığının da getirdiği avantajla zamparalık peşinde koşarken, Eczacılık fakültesinde okuyan ortanca oğul Murat (Halit Akçatepe) ise tam bir kumarbazdır. En küçük oğul, mühendislik öğrencisi olan Ömer (Cengiz Nezir) ise, dönemin siyasi olaylarının tam göbeğindedir. "Sınıfta kalmaktan başları dönmüş" olan çocukları, aileleri yakında mezun olacak diye bilmektedir. Ailelerinin çocuklarının gerçek durumlarını öğrenmesi üzerine olaylar gelişir.

    AH NEREDE KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ah Nerede, 1975 yapımlı Türk romantik komedi filmidir. Filmin çekimleri Levent başta olmak üzere İstanbul'un pek çok semtinde gerçekleştirilmiştir.
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