Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Son bölümde Dündar Bey ve Osman Bey arasında yaşanan gerilim doruğa ulaştı. Sungur Tekin ve Osman Bey karşılaşması ise geceye damga vuran sahnelerden oldu. Bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?