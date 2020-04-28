Vizyona girdiği tarihte dikkat çeken filmlerden birisi olan Çalgı Çengi İkimiz bu akşam saat 20.30'da ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkması ve bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermesini konu alan olaylar anlatılıyor. Peki, Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi?
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ OYUNCULARI
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Tuna Orhan - Mafya Yunus
Cahit Gök - Mafya Cemal
Barış Yıldız - Kaşıkçı
Korhan Herduran - Kaşıkçı
Samet Gürsel - Kaşıkçı
Cemil Şahin
Osman Kaba
Hakan Akın
Erdal Şahin
Okan Has
Atilla Pekdemir
Zihni Göktay - Komiser
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ KONUSU
Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.
Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir.
ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çalgı Çengi İkimiz filmi sahneleri İstanbul'da çekilmiştir. Filmde bazı önemler sahnelerin çekimi ise İstanbul Küçükyalı'da gerçekleştirildi.