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    • 28.04.2020 16:53
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    oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi?

    Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yer aldığı ve beyaz perdede dikkat çeken yapımlardan birisi olan filmi bu akşam saat 20.30'da televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kimler sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, nedir? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...

    Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir?

    Vizyona girdiği tarihte dikkat çeken filmlerden birisi olan Çalgı Çengi İkimiz bu akşam saat 20.30'da ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkması ve bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermesini konu alan olaylar anlatılıyor. Peki, Çalgı Çengi İkimiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi?

    ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ OYUNCULARI

    Ahmet Kural - Gürkan
    Murat Cemcir - Salih
    Rasim Öztekin - Bünyamin
    Ahmet Gülhan - Kayınbaba
    Ayşe Kökçü - Kaynana
    Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
    Ayhan Taş - İsmet
    Burak Satıbol - Samet
    Şinasi Yurtsever - Mahmut
    Ceyhun Güneş - Gökmen

    İlker Yakut - Semih Tuna Orhan - Mafya Yunus
    Cahit Gök - Mafya Cemal
    Barış Yıldız - Kaşıkçı
    Korhan Herduran - Kaşıkçı
    Samet Gürsel - Kaşıkçı
    Cemil Şahin
    Osman Kaba
    Hakan Akın
    Erdal Şahin
    Okan Has
    Atilla Pekdemir
    Zihni Göktay - Komiser

    ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ KONUSU

    Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.

    Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir.

    ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Çalgı Çengi İkimiz filmi sahneleri İstanbul'da çekilmiştir. Filmde bazı önemler sahnelerin çekimi ise İstanbul Küçükyalı'da gerçekleştirildi.
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