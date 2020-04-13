Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle binlerce vatandaşın evden çalışmayı sürdürdüğü bu dönemde akşam saatlerinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi çoğu dizi salgın yüzünden set arası vermişti. Bugünün yayın akışına baktığımız zaman birbirinden güzel film, dizi ve programlar bizleri bekliyor. Sizler için hazırladığımız TV yayın akışından hangi dizi, film veya programlar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Peki TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları