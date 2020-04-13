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    • 13.04.2020 17:08
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    • 13.04.2020 17:08
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    Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Kanal D, Show , Star TV, ATV, TV8, 1 kanal yayın akışları

    Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs yüzünden evde oturan vatandaşlar izlenmelerini artırdı. Peki Bu akşam TV ekranında hangi dizi ve filmler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, 1 kanal yayın akışları... 13 Nisan 2020 Pazartesi günü nda Kim Milyoner Olmak İster, Güydüy Güydüy Show, Maskeli Beşler, Ya İstiklal Ya Ölüm, , Hababam sınıfı ve Survivor dikkat çekiyor.

    13 Nisan hangi dizi ve filmler var?

    Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle binlerce vatandaşın evden çalışmayı sürdürdüğü bu dönemde akşam saatlerinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi çoğu dizi salgın yüzünden set arası vermişti. Bugünün yayın akışına baktığımız zaman birbirinden güzel film, dizi ve programlar bizleri bekliyor. Sizler için hazırladığımız TV yayın akışından hangi dizi, film veya programlar olduğunu öğrenebilirsiniz.
    Peki TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları

    13 NİSAN TV'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    20:15 Sar Başa

    22:30 Sar Başa

    00:30 Hayat Tamircisi

    SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

    20:00 Deliha 2

    22:15 Deliha 2

    00:15 Lütfen Beklemede Kal

    STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

    20:00 Güldüy Güldüy Show

    00:00 Güzel Köylü

    ATV KANAL YAYIN AKIŞI

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    00:20 Son Durak

    TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

    20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler

    00:15 Survivor Ekstra /Canlı

    TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

    20:00 Ya İstikla Ya Ölüm

    23:15 Ev Yapımı

    00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası
    Haberler Televizyon Bu akşam hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları
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