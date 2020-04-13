Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs nedeniyle binlerce vatandaşın evden çalışmayı sürdürdüğü bu dönemde akşam saatlerinde TV ekranında yayınlanacak olan dizi ve filmler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi çoğu dizi salgın yüzünden set arası vermişti. Bugünün yayın akışına baktığımız zaman birbirinden güzel film, dizi ve programlar bizleri bekliyor. Sizler için hazırladığımız TV yayın akışından hangi dizi, film veya programlar olduğunu öğrenebilirsiniz.
Peki TV'de hangi dizi ve filmler var? 13 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 kanal yayın akışları
13 NİSAN TV'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:15 Sar Başa
22:30 Sar Başa
00:30 Hayat Tamircisi
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Deliha 2
22:15 Deliha 2
00:15 Lütfen Beklemede Kal
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Güldüy Güldüy Show
00:00 Güzel Köylü
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Son Durak
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor Ünlüler/Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra /Canlı
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
20:00 Ya İstikla Ya Ölüm
23:15 Ev Yapımı
00:30 Ev Yapımı Kamera Arkası