Bir mektubundan gençken ayak başparmağının çorabında delik açtığını ve çorap giymeyi bıraktığını söyleyen kimdir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Bir mektubundan gençken ayak başparmağının çorabında hep bir delik açtığını ve bu yüzden çorap giymeyi bıraktığını söyleyen kimdir ?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Bir mektubundan gençken ayak başparmağının çorabında hep bir delik açtığını ve bu yüzden çorap giymeyi bıraktığını söyleyen kimdir?

A: Albert Einstein

B: Nikola Tesla

C: Winston Churcill

D: Napolyon Bonapart

Doğru cevap: