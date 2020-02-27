Bugün televizyonda hangi kandil programları var? Kanal 7, TRT, Kanal D, TGRT Regaip Kandili TV programları

Bugün televizyonda hangi kandil programlarının yer aldığı vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Kandili ibadetle ve dualarla geçirecek olan milyonlarca vatandaş kanallarda Regaip Kandili'ne özel hangi kandil programlarının olacağını merakla araştırılıyor. Bu kapsamda Bugün televizyonda hangi kandil programları var sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Kanal 7, TRT, Kanal D, TGRT Regaip Kandili programları nelerdir? İşte cevabı...

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Ankara Yenimahalle'deki Beştepe Millet Camii'deki program yayınlanacak.

İstanbul Eyüpsultan Camii'de yapılacak kandil programı, Kanal 7'de saat 21:00 ile 23:30 saatleri arasında yayınlanacak.

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