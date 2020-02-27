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Bugün televizyonda hangi kandil programları var? Kanal 7, TRT, Kanal D, TGRT Regaip Kandili TV programları

Müslüman alemi için son derece önemli olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Kandilde televizyonda hangi programların yer aldığını merak edenler özellikle akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Bugün televizyonda hangi kandil programları var sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Kanal 7, TRT, Kanal D, TGRT Regaip Kandili program listesi

  • Televizyon
  • 27.02.2020 18:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 18:14
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Bugün televizyonda hangi kandil programları var?

Bugün televizyonda hangi kandil programlarının yer aldığı vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Kandili ibadetle ve dualarla geçirecek olan milyonlarca vatandaş kanallarda Regaip Kandili'ne özel hangi kandil programlarının olacağını merakla araştırılıyor. Bu kapsamda Bugün televizyonda hangi kandil programları var sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Kanal 7, TRT, Kanal D, TGRT Regaip Kandili programları nelerdir? İşte cevabı...

BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ KANDİL PROGRAMLARI VAR?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de Ankara Yenimahalle'deki Beştepe Millet Camii'deki program yayınlanacak.

İstanbul Eyüpsultan Camii'de yapılacak kandil programı, Kanal 7'de saat 21:00 ile 23:30 saatleri arasında yayınlanacak.

Diğer kandil televizyon program listesi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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