Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 14.02.2020 22:57
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 22:57

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Rıza Baba zekice bir plan yapıyor

Ekranların sevilerek dizisi bu akşam 542. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan ve aksiyonun yine dorukta olduğu bölümde Rıza Baba’nın, Tarık’ı yakalamak için zekice bir plan yapıyor. Öncelikle Hüsnü’nün de rızasını alarak planını uygulamaya başlıyor. Tarık ve Zeliha bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Arka Sokaklar 543. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemal bu işin çok saçma olduğunu düşünse de Arda'nın konuşması içini kemiriyor ve Ezgi'ye bir şeyler hazırlamaya karar veriyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 543. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba istifa dilekçesini yazmıştır. Ekip durumu öğrenince kendi istifa dilekçelerini de hazırlarlar. Rıza Baba'nın bu duruma tepkisi ne olacaktır? Hüsnü önderliğinde tüm ekip son hız Nevres'in peşindedir. Çok uzayan bu iş artık bitecek midir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Televizyon Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Rıza Baba zekice bir plan yapıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri