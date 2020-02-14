Kanal D'de cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemal bu işin çok saçma olduğunu düşünse de Arda'nın konuşması içini kemiriyor ve Ezgi'ye bir şeyler hazırlamaya karar veriyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 543. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza Baba istifa dilekçesini yazmıştır. Ekip durumu öğrenince kendi istifa dilekçelerini de hazırlarlar. Rıza Baba'nın bu duruma tepkisi ne olacaktır? Hüsnü önderliğinde tüm ekip son hız Nevres'in peşindedir. Çok uzayan bu iş artık bitecek midir?