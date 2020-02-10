Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık karışmaya devam etti. Yeni bölümde Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buluyor ve para için saldıranlarla karşı amansız bir savaş başlatıyorlar. Heyecan dolu 87. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler Çukur 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.