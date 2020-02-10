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  • 10.02.2020 23:15
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:15

Savaş kapıda! . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çağatay bütün gücüyle 'un üstüne gidiyor

Her hafta pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisinin 87. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkileniyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık karışmaya devam etti. Yeni bölümde Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buluyor ve para için saldıranlarla karşı amansız bir savaş başlatıyorlar. Heyecan dolu 87. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler Çukur 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak.

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