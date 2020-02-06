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  • 06.02.2020 16:52
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:52

Heyecanlı bekleyiş! 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 4. sezon fragmanında kaos başlıyor

Netflix'te milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen dizisinin yeni sezonu bekleniyor. Sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle her sezon izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 4. sezon tarihi merak konusu oldu. Çekimleri süren dizinin 4. sezon tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu için heyecan sürüyor. Netflix'in sevilen dizisi La Casa De Papel 3. sezonu izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi Netflix tarafından yapılan paylaşımda duyuruldu. İşte dizinin yeni sezon tarihi bilgisi

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı

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