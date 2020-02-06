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  • 06.02.2020 23:20
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 23:26

56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamanların sırları tek tek ortaya çıkıyor

ATV ekranlarında perşembe akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'da yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalığın iyice karışmaya başladığı bölümde Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılıyor. Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Bölümün sona ermesiyle izleyicilerin merakla beklediği . bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Her hafta perşembe günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 54. bölümünde gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yeni bölümde Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanıyor. Fekeli'nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz'ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkuyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.

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