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  • 06.02.2020 00:14
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 00:14

? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? Gündüz Alp ölecek mi, kaç yaşında öldü?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Bölümde Osman Bey'in abisi olan Gündüz Alp'in vurulması herkesi şaşırttı. Dizinin hayranları bu kapsamda sorusuna yanıt ararken Gündüz Alp ölecek mi sorusunun yanıtını da merak ediyor. Peki, Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman dizisinin 9. bölümünde Gündüz Alp'in vurulması herkesi şaşırtırken diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Gündüz Alp ölecek mi sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İzleyiciler özellikle şu saatlerde Gündüz Alp kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrılacak mı? İşte merak edilenler

GÜNDÜZ ALP KİMDİR?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

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