Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi ifade yanlıştır? " ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi ifade yanlıştır?
A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir
B: İnsanların soğuk havaya alerjisi olabilir
C: Antartika'da köpek vardır
D: Vampir yarasalar koşabilir
Doğru cevap: Antarktika'da köpek vardır
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