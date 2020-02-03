Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi ifade yanlıştır? " ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi ifade yanlıştır?

A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir

B: İnsanların soğuk havaya alerjisi olabilir

C: Antartika'da köpek vardır

D: Vampir yarasalar koşabilir

Doğru cevap: Antarktika'da köpek vardır