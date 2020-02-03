Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?

A: Büyük beyaz köpek balığı

B: Dev anakonda

C: Mavi halkalı ahtapot

D: Kutup ayısı

Doğru cevap: D: Kutup ayısı