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  • 31.01.2020 23:17
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 23:17

31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Olaylar Aslanbey konağında bomba etkisi yaratıyor

Cuma akşamları saat 20.00'den itibaren izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen dizisi bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklıyor ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösteriyor. İzleyiciler bölümün ardından heyecanla 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Hercai'de bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yeni bölümde Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hercai 30. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir.

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